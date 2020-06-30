2020-06-30T10:51:22+03:00
Общество

Маргарита Красилевская: «Голос каждого очень важен для всей нашей страны и для нашего будущего»

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская еще раз пригласила жителей региона принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Эльвира ОСИПОВА
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Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская еще раз пригласила жителей региона принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Она рассказала, что участки работают каждый день с 8:00 до 20:00.

- В регионе обеспечивается голосование в помещениях участковых избирательных комиссий, вне помещения для голосования (на дому), на придомовых территориях и на территориях с затрудненным транспортным сообщением. Участники голосования должны будут находиться в помещении для голосования не более 15 мин. Кроме того, количество голосующих на избирательном участке не должно превышать 8–12 человек в час, - рассказала глава облизбиркома.

По ее словам, на каждом участке созданы все условия, обеспечивающие доступность, комфортность и безопасность реализации избирательного права. А для граждан с ограниченными физическими возможностями находятся трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней, в которых имеются прорези на месте квадратов, относящихся к позициям «Да» или «Нет» в бюллетенях для голосования.

- Мы приглашаем всех голосовать, ведь для этого придумано достаточно способов, включая дистанционное электронное голосование! Конечно, в данной эпидемиологической ситуации именно этот способ будет самым безопасным, но мы создали все необходимые условия и предприняли все меры, чтобы другие способы голосования остались доступными для вас, дорогие избиратели! Голос каждого из вас очень важен для всей нашей страны и для нашего будущего! – отметила Маргарита Красилевская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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