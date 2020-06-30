Нижегородцы могут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию на придомовых территориях

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:50:24+03:00

Помимо традиционного голосования на дому, избирательные комиссии также организуют голосование на придомовых территориях и на общественных территориях

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С 25 по 30 июня 2020 года жители Нижегородской области могут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации в новом формате. Помимо традиционного голосования на дому, избирательные комиссии также организуют голосование на придомовых территориях и на общественных территориях по заявкам жителей региона. Новый формат позволяет создавать условия для наибольшего удобства участников голосования с учетом требований к охране здоровья граждан.

- В этом году мы столкнулись с пандемией коронавируса, и пришлось пересматривать и находить новые формы работы с населением. Нижегородцы уже успели положительно оценить такую технологию, как придомовое голосование. Избирательные комиссии выезжают во дворы по заявкам жителей. О времени голосования мы сообщаем путем размещения объявлений в подъездах, - рассказала председатель УИК 2290 Лариса Горячева.

Работа придомового участка также организуется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: члены избирательных комиссий берут с собой дезинфицирующие средства, маски, перчатки и одноразовые ручки. Голосующие могут ознакомиться с информацией о поправках в Конституцию на информационных стендах.

Голосование проводится с использованием переносных ящиков. Предварительно пустые переносные урны предъявляются присутствующим в помещении участковой комиссии, после чего опечатываются (пломбируются). При проведении процедуры голосования на придомовой территории оборудуется место для выдачи бюллетеней, где также размещается список участников голосования.

Напомним, на территории Нижегородской области предусмотрено несколько форм проведения голосования.

До дня голосования:

- электронное дистанционное голосование,

- голосование вне помещения для голосования на придомовых территориях,

- голосование вне помещения на территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено,

- голосование в помещении для голосования,

- голосование вне помещения для голосования (на дому),

- голосование на участках для голосования на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.

В день голосования:

- голосование в помещении для голосования,

- голосование вне помещения для голосования (на дому),

- голосование по месту нахождения («Мобильный избиратель»),

- голосование по месту пребывания (для лиц, находящихся в больницах, СИЗО, для военнослужащих, находящихся вне расположения военной части, а также для лиц, работающих вахтовым методом).

ИСТОЧНИК KP.RU