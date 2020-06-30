2020-06-30T10:48:52+03:00
Общество

Юрий Тарасов: «Участие в голосовании по поправкам в Конституцию – наш гражданский долг»

Главный врач Нижегородского областного клинического диагностического центра прокомментировал голосование по поправкам в основной закон государства
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Голосовать за поправки в Конституцию РФ нужно, потому что каждый человек должен выразить свою гражданскую позицию. Это не только его право, но еще и обязанность перед государством. Принимать решение нужно осмысленно», - заявил главный врач Нижегородского областного клинического диагностического центра Юрий Тарасов.

«Меня, как доктора, главным образом заботят поправки, связанные с социальной сферой. Естественно, я заинтересован в том, чтобы их приняли и наша нация была здоровой, а люди в стране жили долго», - подчеркнул он.

Юрий Тарасов рассказал, что с начала апреля областной диагностический центр переведен на круглосуточную работу в связи с эпидемией коронавируса.

«Двадцать четыре часа в сутки мы проводим обследования больных с пневмонией, вызванной COVID-19, на компьютерных томографах. В общей сложности приняли более четырех тысяч пациентов. Это очень большой объем работы, выполненный нашими специалистами. Результаты этих обследований – огромная помощь врачам, которые ведут больных в стационарах. На основе таких данных определяется тактика лечения. Работаем напряженно, но персонал понимает, что от нас зависит здоровье людей, их скорейшее выздоровление. Мы установили у себя программу с использованием искусственного интеллекта, которая позволяет точно и своевременно ставить диагнозы. Если ее апробация пройдет успешно, будем ее рекомендовать для тиражирования на все компьютерные томографы региона. Я надеюсь, что поправки в Конституцию РФ, которые предлагается принять, дадут еще больший толчок развитию технологий в медицине», - отметил Юрий Тарасов.

«Безусловно, это хорошо, что у нижегородцев есть возможность участвовать в голосовании дистанционно, но я буду голосовать традиционным способом, так как для меня это - возможность съездить в родной Городецкий район, которую я не хочу ее упускать. Там я прожил 22 года, являюсь почетным гражданином Городецкого района. Мне всегда доставляет удовольствие общение с моими земляками. С врачебной точки зрения опасности посещения участков для голосования нет никакой. Все противоэпидемические меры соблюдаются в полном объеме», - добавил главврач Нижегородского областного клинического диагностического центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородская епархия поддерживает сохранение карантина в Дивееве
Вячеслав Амосов: «Каждая поправка в Конституцию продиктована требованиями современной жизни»
Нижегородская область – в лидерах по уровню открытости бюджетных данных
Как будут работать избирательные участки в Нижегородской области 1 июля
Безопасность — превыше всего: Как проходит голосование по поправкам в Конституцию в Нижегородской области
Маргарита Красилевская: «Голос каждого очень важен для всей нашей страны и для нашего будущего»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 30 июня 2020 года: Число заболевших на Автозаводе стремительно растет
Праздничная подсветка включится на нижегородских телебашнях 30 июня и 1 июля
Игорь Андронов: «Участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию нужно всем, кому не безразлично, что происходит в стране»
Сергей Малиновский: «Голосование - это возможность быть причастным к жизни страны»
Коронавирус побороли более 11 тысяч жителей Нижегородской области
Нижегородцы смогут получить гранты на открытие фермерских хозяйств
Геннадий Рябов: «Голосование онлайн обеспечивает стопроцентную безопасность, полностью исключая пресловутый «человеческий фактор»