Юрий Тарасов: «Участие в голосовании по поправкам в Конституцию – наш гражданский долг»

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:48:52+03:00

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«Голосовать за поправки в Конституцию РФ нужно, потому что каждый человек должен выразить свою гражданскую позицию. Это не только его право, но еще и обязанность перед государством. Принимать решение нужно осмысленно», - заявил главный врач Нижегородского областного клинического диагностического центра Юрий Тарасов.

«Меня, как доктора, главным образом заботят поправки, связанные с социальной сферой. Естественно, я заинтересован в том, чтобы их приняли и наша нация была здоровой, а люди в стране жили долго», - подчеркнул он.

Юрий Тарасов рассказал, что с начала апреля областной диагностический центр переведен на круглосуточную работу в связи с эпидемией коронавируса.

«Двадцать четыре часа в сутки мы проводим обследования больных с пневмонией, вызванной COVID-19, на компьютерных томографах. В общей сложности приняли более четырех тысяч пациентов. Это очень большой объем работы, выполненный нашими специалистами. Результаты этих обследований – огромная помощь врачам, которые ведут больных в стационарах. На основе таких данных определяется тактика лечения. Работаем напряженно, но персонал понимает, что от нас зависит здоровье людей, их скорейшее выздоровление. Мы установили у себя программу с использованием искусственного интеллекта, которая позволяет точно и своевременно ставить диагнозы. Если ее апробация пройдет успешно, будем ее рекомендовать для тиражирования на все компьютерные томографы региона. Я надеюсь, что поправки в Конституцию РФ, которые предлагается принять, дадут еще больший толчок развитию технологий в медицине», - отметил Юрий Тарасов.

«Безусловно, это хорошо, что у нижегородцев есть возможность участвовать в голосовании дистанционно, но я буду голосовать традиционным способом, так как для меня это - возможность съездить в родной Городецкий район, которую я не хочу ее упускать. Там я прожил 22 года, являюсь почетным гражданином Городецкого района. Мне всегда доставляет удовольствие общение с моими земляками. С врачебной точки зрения опасности посещения участков для голосования нет никакой. Все противоэпидемические меры соблюдаются в полном объеме», - добавил главврач Нижегородского областного клинического диагностического центра.

ИСТОЧНИК KP.RU