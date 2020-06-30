Николай Карякин: «С эпидемиологической точки зрения помещение магазина может быть более опасно, чем избирательный участок»

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:50:27+03:00

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Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета, доктор медицинских наук Николай Карякин выбрал для себя дистанционный формат голосования по поправкам в Конституцию.

- Дистанционный формат еще лет пять назад казался невозможным во многих сферах, в том числе в высшем образовании. Особенно вызывала критику вероятность онлайн-обучения в медицинском вузе. Но случилась пандемия, и мы перешли к нововведениям.

Конечно, ничто не должно быть абсолютным, как и голосование не может быть только дистанционным. Но онлайн-формат, безусловно, дополняет возможности привычных способов. Так и голосование через интернет делает более доступной для людей возможность высказать свое мнение. Жизнь развивается, как и современные технологии, даже в таких чувствительных для общества сферах. Отказываться от всего нового просто неправильно.

Сам я 30 июня буду голосовать дистанционно. Но как врач хочу сказать, что с эпидемиологической точки зрения помещение магазина может быть гораздо более опасно, чем избирательный участок. В местах голосования принимаются усиленные меры безопасности. Главная задача избирательных комиссий 1 июля — не допускать скопления людей и очередей, какие случаются в тех же магазинах.

Когда все четко отработано, проблем не будет. Тем более нижегородские избиратели в этом году, на мой взгляд, отлично подготовлены. Информация о предлагаемых поправках была подробной, люди понимают, за что голосуют, - говорит Николай Карякин.

ИСТОЧНИК KP.RU