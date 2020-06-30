Елена Ленина: «Я лично убедилась, что голосование на избирательном участке абсолютно безопасно»

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:33:37+03:00

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области рассказала о том, как приняла участие в голосовании

Изменить размер текста: A A

- Проголосовав по поправкам в Конституцию России, я лично убедилась, что избирательный участок – безопасное место в период пандемии коронавируса, - заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области, председатель Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Елена Ленина.

- Я уверена, что дистанционое голосование – это формат будущего. Сама второй год голосую через Интернет, выбирая общественное пространство для благоустройства. Знаю, что онлайн-выборы удобны и в нынешней санитарно-эпидемиологической обстановке, конечно, наиболее безопасны. Но в этот раз я решила проголосовать по поправкам в Конституцию очно, чтобы увидеть, какие меры защиты предприняты для избирателей. И сделала вывод о том, что избирательный участок – одно из самых безопасных мест во время пандемии, - сказала Елена Ленина.

- На входе на участок лежит антибактериальный коврик. Избирателям предлагают и маску, и перчатки, выдают ручку. Паспорт проверяют, не нарушая социальной дистанции. Я не увидела никаких рисков для своего здоровья, - добавила она.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ отметила, что во время голосования находилась на участке одна, но в прозрачной избирательной урне уже лежало достаточно бюллетеней.

- Когда выходила из избирательного участка, навстречу мне шли люди. Считаю совершенно оправданным то, что на волеизъявление россиянам дали столько дней. Избиратели спокойно могут выбрать удобное время и безопасно проголосовать, - подчеркнула Елена Ленина.

Она назвала одной из важнейших поправку, гарантирующую ежегодную индексацию пенсии и социальных пособий.

- Для меня, как для председателя областной организации профсоюзов, очень важно, что в Основном законе будет прописано: минимальная заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума. И самое главное - в поправках декларируется возврат уважения к человеку труда. Рабочие люди, безусловно, хотят к себе заслуженного внимания. Кроме того, как для женщины, мамы и бабушки, для меня особое значение имеет поправка о признании заботы о детях приоритетом государственной политики. Если дети в приоритете - у нашей страны будет будущее. Тогда подрастающее поколение не забудет историю своей Родины, будет чтить подвиги наших героев, что тоже отражено в поправках к Конституции России, - заключила Елена Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU