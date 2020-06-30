Ситуационный центр предотвратил попытку провокации на избирательном участке в Нижнем Новгороде

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:03:45+03:00

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29 июня 2020 года в ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области поступило сообщение о попытке провокации на одном из избирательных участках областного центра. О нарушении сообщил наблюдатель УИК №2427, уточняет пресс-служба регионального правительства.

Как выяснилось, во дворе жилого дома на улице Адмирала Макарова в Нижнем Новгороде неизвестный мужчина призывал жителей принять участие в выездном голосовании по поправкам в Конституцию. Однако голосование в таком формате по данному адресу проводить не планировалось.

На место событий сразу были отправлены правоохранители, которые подтвердили факт ложного призыва к выездному голосованию.

- Ситуационный центр квалифицирует произошедшее как попытку провокации, которая была сорвана благодаря слаженным действиям общественных наблюдателей, руководства УИК, полиции и бдительности жителей, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU