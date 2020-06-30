Открытие спортивных школ в Нижнем Новгороде 2020 в период коронавируса: как будут работать и кто сможет посещать

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:56:06+03:00

Губернатор уже поручил руководителям организаций организовать тренировочный процесс и составить расписание с учетом ограничений

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес очередные изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, согласно которым в регионе могут открыться спортивные школы.

Однако есть несколько важных правил. Так, в закрытом помещении могут находиться максимум три человека, а на открытых площадках – до 7 человек. Соблюдение дистанции в полтора метра при этом – обязательно.

Глеб Никитин уже дал руководителям спортшкол Нижегородской области организовать тренировочный процесс и составить расписание с учетом ограничений. Это касается 38 ФОКов и 73 спортшкол.

- Долгое время тренировки были поставлены на паузу. Сейчас на основе рекомендаций Роспотребнадзора удалось выработать компромиссное решение, которое позволит заниматься многим юным спортсменам, - отметил губернатор.

При этом в регионе откроются не только спортшколы, но и ФОКи, детско-юношеские спортивные школы, а также плавательные бассейны для ограниченного доступа (без массового посещения).

- К сожалению, пока не получится возобновить в полной мере командные тренировки. Надеюсь, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в скором времени позволит принять дополнительные решения, - добавил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU