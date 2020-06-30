2020-06-30T08:15:24+03:00
Общество

Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 3 июля

МЧС рекомендует жителям быть внимательными и соблюдать правила безопасности
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 30 июня по 3 июля 2020 года местами в Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников. ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает, что в связи с этим в регионе могут возникнуть чрезвычайные ситуации не выше муниципального уровня.

Специалисты прогнозируют увеличение числа очагов и площадей природных пожаров. Огонь может распространиться на деревни и поселки, ЛЭП.

ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендует жителям быть предельно внимательными в эти несколько дней и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. В первую очередь необходимо соблюдать запрет на посещение лесов.

Кроме того, спасатели просят нижегородцев не жечь мусор на придомовых участках, не разводить костры рядом с лесом, а также не оставлять там промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Также лучше не оставлять на солнечных полянах бутылки, осколки стекла и другой мусор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 123 тысячи нижегородцев приняли участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Николай Карякин: «С эпидемиологической точки зрения помещение магазина может быть более опасно, чем избирательный участок»
Более 390 тысяч нижегородцев сдали тесты на COVID-19 c начала пандемии
Елена Ленина: «Я лично убедилась, что голосование на избирательном участке абсолютно безопасно»
Ситуационный центр предотвратил попытку провокации на избирательном участке в Нижнем Новгороде
Открытие спортивных школ в Нижнем Новгороде 2020 в период коронавируса: как будут работать и кто сможет посещать
Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 3 июля
Александр Орлов: «Принять участие в голосовании – гражданский долг каждого жителя страны»
Глеб Никитин прокомментировал дистанционное обучение в школах с 1 сентября
Нижегородские архитекторы представили эскиз нового торгового павильона на Ярмарке
Сергей Анисимов: «Такого всенародного голосования в истории страны еще не было»
Галина Клочкова: «Участие в жизни страны – это показатель внутренней состоятельности»
Проверку соблюдения графика вывоза мусора проверили на Бору
Андрей Вовк: «Голосование по поправкам в Конституцию останется в истории»
Нижегородская волейбольная команда «Спарта» выступит в Суперлиге
Строительство очистных сооружений завершилось в Городецком районе