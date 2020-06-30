Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 3 июля

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:15:24+03:00

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С 30 июня по 3 июля 2020 года местами в Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников. ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает, что в связи с этим в регионе могут возникнуть чрезвычайные ситуации не выше муниципального уровня.

Специалисты прогнозируют увеличение числа очагов и площадей природных пожаров. Огонь может распространиться на деревни и поселки, ЛЭП.

ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендует жителям быть предельно внимательными в эти несколько дней и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. В первую очередь необходимо соблюдать запрет на посещение лесов.

Кроме того, спасатели просят нижегородцев не жечь мусор на придомовых участках, не разводить костры рядом с лесом, а также не оставлять там промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Также лучше не оставлять на солнечных полянах бутылки, осколки стекла и другой мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU