2020-06-29T15:07:32+03:00
Общество

Иностранные эксперты оценили голосование по поправкам в Нижегородской области

С 26 по 28 июня в регионе находилась группа иностранных экспертов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Для наблюдения за ходом голосования по поправкам в Конституции в Нижегородской области с 26 по 28 июня находилась группа иностранных экспертов. В нее вошли председатель Молодежного парламента Афганистана Ахмад Хевад Рахьяб, директор телевещания на канале Zhwandoon TV, журналист Башир Хатиф, основатель и руководитель Центра мира Афганистана Ясар Ахмадзай, председатель Национальной арабо-российской ассоциации в России Башир Аббас Самаха. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Находясь в Нижегородской области, эксперты побывали в ситуационном центре региональной Общественной палаты и посетили избирательную комиссию. Также они познакомились с работой общественных наблюдателей и «Волонтеров Конституции».

- За то время, что мы пробыли в России, мы смогли побывать на многих избирательных участках Москвы и Нижегородской области, - рассказал руководитель Центра мира Афганистана Ясар Ахмадзай. – И везде процедура голосования очень хорошо организована. Мы бы хотели отметить высокий уровень организации.

Особо эксперты отметили многообразие вариантов голосования.

- Радует, что существуют разные форматы голосования – дистанционное, на дому и на избирательных участках, - считает председатель Молодежного парламента Афганистана Ахмад Хевад Рахьяб. – Я полагаю, что это продемонстрирует объективность процесса. Уверен, что голосование в Нижегородской области проходит честно и открыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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