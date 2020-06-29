Нижегородских бабушек и дедушек приглашают на кастинг телеведущих

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:21:02+03:00

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Нижегородские бабушки и дедушки могут поучаствовать в кастинге ведущих «Новостей анимации», объявленном телеканалом 2х2 и сообществом Young Old. Для этого надо прочитать на камеру одну из трех выдуманных новостей об анимации, уложившись в 90 секунд, а после выложить ролик в соцсети с хештегом #суперстаршие2х2. Добавим, что кастинг проходит с 22 июня по 1 октября 2020 года.

Как «Комсомольской правде - Нижний Новгород» рассказали организаторы, стать лицом телеканала можно не только в качестве ведущего «Новостей анимации». Чтобы попасть в другие проекты, достаточно записать на камеру ответы на несколько вопросов и выслать видеоанкету на электронную почту casting@2x2tv.ru.

По словам директора телеканала Дениса Всесвятского, задача - изменить отношение к старшему поколению в лучшую сторону и создать новую культуру, в которой люди любых возрастов смогут выражать себя, не боясь стереотипов о взрослых людях.

- Мы неслучайно используем слово «старшие» в коммуникации кастинга, потому что оно не несет в себе негативной коннотации, в отличие от слова «пожилые», например. Возраст - это всего лишь социальный конструкт, и наша цель - показать, что оставаться молодым можно всегда! - заключил директор 2х2.

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ИСТОЧНИК KP.RU