Александр Силеенков: «Я уверен, что мои ровесники – граждане «серебряного возраста» - примут самое активное участие в голосовании по Конституции»

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:39:17+03:00

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Заместитель председателя комиссии по международным, межрегиональным, межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Нижнего Новгорода Александр Федорович Силеенков отметил важную роль граждан старшего поколения как наиболее активных представителей электората на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию:

- Участие в голосовании – это гражданский долг каждого россиянина, вне зависимости от возраста, пола и социального положения. Вносимые в Конституцию поправки крайне важны и для всего государства, и для каждого проживающего в нем гражданина.

Я как ветеран и пенсионер, конечно же, обеими руками поддерживаю внесение дополнений об индексации пенсий в связи с инфляцией. Государство проявляет повышенную заботу о людях старшего поколения, или, как нас сейчас называют, «гражданах серебряного возраста». Ветераны и пенсионеры вообще отличаются очень активной жизненной позицией. Я уверен, что мои ровесники поддержат эту поправку, приняв в голосовании самое активное участие – со всеми необходимыми мерами предосторожности – равно как и проголосуют за прочие важные изменения, планирующиеся к внесению в Основной закон страны.

По роду своей деятельности я много лет занимаюсь межнациональными отношениями и глубоко убежден, что поправки в Конституцию, инициированные Президентом России Владимиром Путиным, должны быть поддержаны – и, уверен, они будут подержаны – не только русским народом, но представителями всех национальностей, населяющих Россию.

Русский язык, кстати, в Основном законе зафиксирован как язык государствообразующего народа. В принципе, он таковым и является: языком государственным и – одновременно - языком межнационального общения. Совершенно логично и понятно, что в нашей многонациональной стране, где проживает более 180 наций и народностей (кстати, в Нижегородской области представлено более 150 народностей и наций), все они находятся в мире и взаимопонимании друг с другом. Роль русского языка – языка Пушкина, Толстого, Достоевского – гораздо шире, чем решение прикладной задачи межнационального общения. Ведь русский язык помогает развиваться и национальным языкам, дает толчок к развитию национальных обычаев и традиций, праздников, поскольку они через русский язык выходят на общегосударственный уровень, способствуя укреплению патриотизма и сохранению нашей уникальной многонациональной культуры.