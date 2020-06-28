2020-06-28T16:00:53+03:00
Общество

Андрей Буланов: «Для людей с инвалидностью созданы все условия для участия в голосовании по Конституции»

Маломобильным гражданам помогут принять участие в голосовании 1 июля
Елена ЛАЗАРЕВА
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Председатель Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов «Инватур» Андрей Буланов лично проверил, как организован процесс голосования на избирательных участках, в том числе для людей с особенностями здоровья:

«Я выбрал очный формат голосования по ряду причин. Во-первых, всегда стараюсь лично участвовать в таких важных мероприятиях. Во-вторых, мне хотелось посмотреть, какие есть возможности реализовать свое гражданское право у людей с инвалидностью. В-третьих, проверить предпринимаемые на участках меры безопасности.

Конечно, мы в первую очередь рекомендуем членам своей организации и тем людям с инвалидностью, которые к нам обращаются, проголосовать либо дистанционно, через сайт Госуслуг, либо вызвать членов комиссии на дом. Тем не менее, это право каждого человека - выбрать именно тот формат, который он считает важным. Тем более что за Конституцию многим приходится голосовать впервые в своей жизни.

Хочу поделиться личными впечатлениями от организации процедуры голосования. Очень интересные решения! Предусмотрены отдельные входы на каждый избирательный участок, соответственно, потоки разделены. Очень хорошо продумана информационная доступность. Если прежде во время голосований порой не сразу можно было найти свой участок, то сейчас уже на подходе к зданию я увидел, куда нужно идти, где вход, где выход. И в целях безопасности соблюдается социальная дистанция, выдаются маски и перчатки. Интересно также, что кабинки без занавесок, чтобы ненужные микробы не оставались на ткани и лучше была вентиляция. Тем более кабинки повернуты в сторону присутствующих, поэтому конфиденциальность тоже обеспечивается.

1 июля мы будем помогать людям с инвалидностью: тем, кто не успел проголосовать онлайн, либо кто хочет это сделать лично по принципиальным соображениям. У нашей организации есть автомобиль с подъемником для перевозки инвалидов, который в этом году мы приобрели благодаря Фонду президентских грантов. Поэтому 1 июля мы будем оказывать помощь маломобильным нижегородцам, соблюдая все меры безопасности, включая подъем на этаж. Предварительные заявки от нуждающихся в такой помощи уже есть. Так что для людей с инвалидностью созданы все условия и возможности для участия в голосовании по Конституции», - рассказал Андрей Буланов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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