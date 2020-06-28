Здание Нижегородского Дома бракосочетания будет отреставрировано в этом году

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:59:00+03:00

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Объект культурного наследия регионального значения - «Дом С.А. Иконникова», расположенный на улице Малой Покровской, д. 9, будет отреставрирован в этом году. С 1962 года в этом здании размещается Нижегородский Дом бракосочетаний. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

По информации источника, особняк купца Иконникова был простоен в начале прошлого века и сегодня является образцом архитектуры поздней эклектики. Работы по реставрации фасадов проводились в 2008 году, а в 2015 году в особняке была полностью отремонтирована крыша. «Объявлен аукцион по выбору подрядной организации. Его итоги будут подведены 3 июля 2020 года», - сообщил руководитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.

В рамках реставрации планируется обновить все фасады и устроить слуховые окна на кровле. Начальная цена контракта составляет 6,9 млн рублей, выделяться средства будут из федерального бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU