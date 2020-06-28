2020-06-28T14:21:51+03:00
Общество

Наталья Пинякова: «От результатов голосования по поправкам в Конституцию зависит будущее нашей страны»

Мы должны быть честными и защищать наше прошлое от фальсификаций, считает заведующая библиотекой
Инна БЕЛОВА
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Заведующая библиотекой им. А.П. Гайдара (Нижний Новгород) Наталья Ивановна Пинякова рассказала, какие поправки в Конституцию считает наиболее значимыми:

- Многие поправки в Конституцию касаются непосредственно моей профессиональной деятельности. Очень нужна поправка о русском языке. Безусловно, важно, чтобы народы нашей многонациональной Родины сохраняли свою идентичность и культуру, но ведь именно русский язык всех объединяет. Любого гражданина Российского государства за рубежом воспринимают, прежде всего, как россиянина, и его родным языком считают русский. Так что, если ты живешь в России, должен знать и изучать государственный язык и культуру.

Своевременна и статья о защите исторической правды. Мы должны быть честными и защищать наше прошлое от фальсификаций, сохранять факты истории такими, какими они были на самом деле.

Мне и моим коллегам есть, за что голосовать 1 июля. Кто-то пойдет на избирательный участок, другие проголосуют дистанционно. Здорово, что каждый может выбрать наиболее удобный для себя вариант. И можно не опасаться, что пропустишь голосование, если находишься далеко от дома.

От результатов голосования по поправкам в Конституцию зависит будущее нашей страны, развитие культуры, воспитание детей и молодежи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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