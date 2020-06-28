Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 28 июня 2020 года выросло до 226 человек

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:51:30+03:00

За последние сутки скончались еще три пациента

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За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни еще трех человек, сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф. по данным областного минздрава, более 1,6 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, около 7,3 тысячи – под наблюдением, 7 человек находятся в обсерваторах.

Напомним, с 16 июня 2020 года снят карантин в городском округе город Выкса. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Однако несколько дней назад глава региона заметил, что нельзя полностью исключить введение карантинного режима во втором по величине городе Нижегородской области – Дзержинске.

«Каждое решение о введении или снятии карантина принимается исключительно на основе рекомендаций Роспотребнадзора и в тесной координации с местными властями», - отметил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU