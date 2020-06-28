2020-06-28T12:24:43+03:00
Общество

Татьяна Маркова: «Основной закон государства закрепляет наше право на достойную жизнь»

Предлагаемые поправки в Конституцию гарантируют, что рост экономики и будет главной целью нашего государства.
Инна БЕЛОВА
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Директор Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Социальная реабилитация» Татьяна Ивановна Маркова прокомментировала поправки в Конституцию РФ, вынесенные на Общероссийское голосование:

- Поправки в Конституцию, на мой взгляд, просто необходимы для того, чтобы у наших детей и внуков было счастливое и здоровое будущее. Все, что касается экологии, здравоохранения, пенсионного обеспечения, неприкосновенности государственных границ также важно для будущих поколений. Народ — самое главное богатство любого государства, кто бы им ни руководил. Наши родители жили и работали ради своих детей, и мы продолжаем эту традицию. Важно, чтобы наши внуки и правнуки так же преданно любили свою страну, не стремились из нее уехать.

Сегодня нужно поднимать экономику, бороться с безработицей. Предлагаемые поправки в Конституцию гарантируют, что именно это и будет главной целью нашего государства. Основной закон закрепляет наше право на достойную жизнь.

Очень важна для всех нас и поправка о защите исторической памяти. Если мы не будем беречь и защищать свою историю, относиться к ней с уважением, то не сможем двигаться вперед. В нашей истории были разные периоды: и успешные, и кризисные, но наш народ всегда справлялся со всеми трудностями.

Голосовать я пойду, по традиции, на избирательный участок. Уверена, что безопасность в условиях пандемии полностью обеспечат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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