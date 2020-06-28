Олег Лавричев: «Поправки в Конституции выведут взаимоотношения работодателя и работника на новый уровень - уровень диалога и сотрудничества»

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:01:58+03:00

Все изменения одинаково важны и для молодежи, еще только начинающей свой профессиональный путь, и для тех, у кого за плечами солидный опыт

Изменить размер текста: A A

Председатель Совета директоров Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина», председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев поддерживает поправки в Конституцию, направленные на защиту прав трудящихся:

– Мой трудовой стаж – 34 года. За свою жизнь я поработал слесарем, матросом, журналистом, механиком цеха, руководителем и много кем еще. И я не могу не отметить важность поправок в Конституцию, касающихся именно защиты человека труда. Мы привыкли так называть представителей рабочих профессий, но сегодня это понятие стало шире и включает в себя специалистов любой сферы, - говорит Олег Лавричев.

- Новые поправки обеспечивают уважение человека труда, закрепляют обязательное социальное страхование, а самое главное - гарантируют, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше величины прожиточного минимума. Все эти изменения одинаково важны и для молодежи, еще только начинающей свой профессиональный путь, и для тех, у кого за плечами солидный опыт. Поэтому долг каждого трудящегося – высказать свое мнение о том, как он хочет, чтобы к нему относились. Поправки выведут взаимоотношения работодателя и работника на новый уровень, уровень диалога и сотрудничества. На заводе, которым я руковожу, мы работаем именно по этим правилам, но хотелось бы, чтобы так было по всей стране, - отметил Олег Лавричев.

- 1 июля я обязательно буду голосовать. И хотя я всегда открыт новому, сделать это планирую все-таки традиционно, на избирательном участке. Знаю, что там будут приняты самые строгие меры защиты, поэтому за свое здоровье нисколько не опасаюсь. Я – за поддержку и защиту человека труда. Поэтому я - за поправки в Конституцию, - резюмировал Олег Лавричев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU