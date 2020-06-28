Александр Разумовский: «Контроль за безопасностью и прозрачностью голосования обеспечен»
Заслуженный врач РФ, главный врач городской клинической больницы №13 Нижнего Новгорода Александр Разумовский прокомментировал голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, которое стартовало с 25 июня:
- Готовность к голосованию в Нижегородском регионе очень высокая. Все меры безопасности отработаны. Те, кто работают на избирательных участках, прошли инструктаж эпидемиологов.
В последние месяцы мы живем в условиях пандемии, поэтому большинство нижегородцев понимает серьезность ситуации и сами стараются соблюдать все меры безопасности.
Хорошо, что теперь у людей есть выбор – проголосовать лично на избирательном участке или воспользоваться электронным способом. Во всех случаях контроль за безопасностью и прозрачностью голосования обеспечен.
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ИСТОЧНИК KP.RU