Александр Разумовский: «Контроль за безопасностью и прозрачностью голосования обеспечен»

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:34:40+03:00

Готовность к голосованию в Нижегородском регионе очень высокая

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Заслуженный врач РФ, главный врач городской клинической больницы №13 Нижнего Новгорода Александр Разумовский прокомментировал голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, которое стартовало с 25 июня:

- Готовность к голосованию в Нижегородском регионе очень высокая. Все меры безопасности отработаны. Те, кто работают на избирательных участках, прошли инструктаж эпидемиологов.

В последние месяцы мы живем в условиях пандемии, поэтому большинство нижегородцев понимает серьезность ситуации и сами стараются соблюдать все меры безопасности.

Хорошо, что теперь у людей есть выбор – проголосовать лично на избирательном участке или воспользоваться электронным способом. Во всех случаях контроль за безопасностью и прозрачностью голосования обеспечен.

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ИСТОЧНИК KP.RU