Александр Суханов: «Мы голосуем не просто за поправки, а за суверенитет и будущее нашей страны»

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:56:44+03:00

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«Будет ли Россия независимой от влияния любых внешних сил, зависит от результатов голосования за поправки в Конституцию», - считает политолог Александр Суханов.

- Всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации началось 25 июня и будет продолжаться до 1 июля включительно. Для удобства волеизъявления гражданам, помимо пролонгированного временного промежутка, предоставлены дополнительные возможности. Можно проголосовать на дому, на участке, организованном при определенном количестве избирателей даже во дворе дома. А в Москве и Нижнем Новгороде участвовать в голосовании можно еще и дистанционно. То есть, с одной стороны, увеличен временной интервал, с другой – расширено количество форматов голосования. Людям необязательно брать открепительные талоны, они могут проголосовать в том месте, где находятся на момент проведения процедуры.

И еще один нюанс. Система отлажена таким образом, что любые попытки ее обмануть и проголосовать дважды или трижды будут непременно выявлены. Факт такого голосования может свершиться, но опыт первых дней голосования показывает, что он достаточно быстро будет обнаружен и аннулирован. Тем более что иногда такого рода двойное голосование совершается в провокационных целях, чтобы потом рассказать о том, как легко обмануть систему, и поставить под сомнение результаты голосования.

Насколько правомерно голосование по поправкам в Конституцию, зачем оно проводится и нужно ли оно вообще, если поправки уже приняты и Государственной думой, и Советом Федерации? Давайте разберемся.

Во-первых, это не выборы. Голосование проходит не по закону о выборах депутатов и руководителей исполнительной власти – мы никого не выбираем.

Во-вторых, это не референдум, поэтому не может проводиться по закону о референдуме.

В-третьих, вносимые в Конституцию поправки не требуют никакого всенародного голосования – достаточно поддержки двух палат российского парламента. В этом смысле голосование можно было бы не проводить – закон этого не требует.

Тогда почему оно проводится, почему власть относится к нему так серьезно и почему старается за счет удлиненного периода и разнообразия форм голосования дать возможность максимальному количеству желающих выразить свое отношение к изменениям?

Я бы сказал, что это голосование нужно для того, чтобы подтвердить справедливость принятых поправок и возможность их действительной реализации. Власть в лице президента хочет получить одобрение населения. Поэтому Владимир Путин неоднократно заявлял: если эти поправки население не поддержит, они не будут введены в действие, несмотря на то что все процедуры по законодательству исполнены. Поправки необходимы с точки зрения власти и основной массы населения в связи с тем, что это изменение нескольких статей Конституции. Это голосование не за сами поправки, а за суверенитет нашей страны и ее будущее – как самой России, так и каждого ее гражданина. И это будущее зависит от того, как именно мы проголосуем.

Станет ли Россия, наконец, государством, независимым от влияния любых других государств и мировых финансовых групп, или же будет продолжать зависеть от них, продолжая выплачивать финансовую дань всем тем, кто в 90-е годы «одержал победу» над Советским Союзом, что привело к его распаду?

Каждый должен сделать свой выбор сам, хочет ли он жить в России - крупном, независимом, суверенном, экономически развитом государстве, или он хочет жить в каком-нибудь княжестве Московия, княжестве Уральском. Или вообще в колонии основных мировых держав, быть «Верхней Вольтой с ядерным оружием», которое, в конце концов, у России будет отобрано.

Это не «пугалки», не теория заговора – это та реальность, в которой мы живем. За двадцать лет сделано немало, чтобы Россия двигалась в сторону независимости. Чтобы сделать следующие шаги, нужно, чтобы в Конституции появились те поправки, которые вынесены на голосование. Каждый из нас делает свой выбор в пользу того, что он, в конце концов, хочет получить.

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