Грант в 144 миллиона рублей будет направлен на развитие проектов Нижегородского НОЦ

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:42:10+03:00

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Грант федерального бюджета будет направлен на развитие проектов Нижегородского научно-образовательного центра «Техноплатфома-2035». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Распоряжение о выделении грантов подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, нижегородский НОЦ получит 144 223 000 рублей.

По словам главы региона, НОЦ за три года работы вырос более чем в три раза и давно перешагнул пределы не только Нижегородской области, но и страны. «Сегодня НОЦ - это 29 участников и более 20 организаций-партнеров из разных регионов мира, в том числе вузы, научные организации, предприятия и компании реального сектора экономики», - сообщил губернатор и добавил, что нижегородское научное сообщество работает более чем на 160 проектами. «Это позволяет проводить качественный отбор реализуемых наиболее перспективных проектов, оказать поддержку для их продвижения на мировой уровень», - рассказал Глеб Никитин.

Как отметил губернатор, предоставленный грант будет направлен, в частности, на создание инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина», внедрение новых образовательных форматов, поддержку сервисов для участников и партнеров центра. «Мы благодарны руководству страны за поддержку деятельности центров» - добавил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU