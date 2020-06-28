Станислав Прокопович: «Необходимость голосовать за поправки каждый определяет для себя сам»

28 Июнь 2020 2020-06-28T09:53:23+03:00

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Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович считает, что каждый должен сам для себя обосновать, почему необходимо принять участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

«На мой взгляд, принять участие в голосовании необходимо, поскольку от этого зависит будущее наших детей и внуков. Я считаю предложенные поправки в Основной закон своевременными, назревшими и важными для развития нашей родины. Это важная коррекция, которая будет способствовать тому, чтобы среда в нашей стране была комфортной и безопасной», - сказал Станислав Прокопович.

«Отмечу, что теперь у нас есть альтернатива в виде интернет-голосования. У каждого из нас есть возможность дойти до избирательного участка. Но людям, у которых по каким-то причинам, будь то здоровье, удаленность от места голосования или занятость, нет возможности прийти проголосовать лично, теперь появилась возможность проголосовать дистанционно», - отметил Станислав Прокопович преимущества голосования в электронном виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU