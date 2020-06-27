2020-06-27T22:34:32+03:00
Общество

Свыше 30 молодежных проектов получат поддержку в рамках конкурса «Драйверы роста»

Итоги конкурса были подведены в День молодежи
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В 2020 году в Нижегородской области во второй раз проходит региональный конкурс «Драйверы роста». В рамках этого конкурса поддержка будет оказана 30 молодежным проектам. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В этом году количество заявок выросло практически в два раза, - отметил глава региона. – Их число составило 218. При этом 31 проект получит грантовую поддержку на общую сумму в 5 миллионов рублей. На конкурс было прислано много работ, посвященных экологии, культуре и помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. В основе этой молодежной деятельности лежит искреннее желание помочь другим.

Глава региона напомнил, что нижегородские молодые люд отлично проявили себя на Всероссийском грантовом конкурсе молодежных инициатив.

- По итогам первого конкурса в 2020 году в Нижегородской области уже были определены 25 победителей, - рассказал Глеб Никитин. – Общая сумма грантов составила 22,19 миллиона рублей. В День молодежи я бы хотел поблагодарить всех нижегородцев, готовых воплощать свои мечты и идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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