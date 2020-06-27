2020-06-27T21:22:51+03:00
Общество

Ситуационный центр: «Большинство сообщений о нарушениях при голосовании не подтверждаются

Однако в отдельных случаях сотрудники центра помогают скорректировать работу избирательных комиссий
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Ситуационный центр региональной Общественной палаты сейчас продолжает соблюдение избирательных прав нижегородцев в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Об том сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

- В настоящее время информация со всех избирательных участков поступает в Ситуационный центр, - говорится в сообщении. – Кроме того, сотрудники call-центра следят за публикациями в открытых источниках. Как правило, эти сообщения не подтверждаются. Однако в отдельных случаях сотрудникам ситуационного центра удается изменить работу избиркомов.

В частности, в Сергачском районе работающему на участке наблюдателю выделили недостаточно перчаток и медицинских масок. После вмешательства ситуационного центра все эти проблемы были решены. А вот сообщение о том, что в Дзержинске руководство школы контролирует процесс голосования учителей, не подтвердилось.

- Мы проверили эту ситуацию, но она не соответствует действительности, - отметил руководитель ситуационного центра Общественной палаты Евгений Семенов. - Руководство школы только рассказывало учителя о порядке голосования. Однако сам процесс никак не контролировался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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