2020-06-27T16:30:42+03:00
Общество

«Валдай-45Р» 28 июня совершит первый в этом году рейс

Судно проследует по маршруту Нижний Новгород – Городец
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Первый в 2020 году пробный рейс «Валдай45Р» состоится 28 июня. Судно пройдет по маршруту Нижний НовгородГородец. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Во время рейса будут соблюдаться все предусмотренные санитарные требования, - отметил глава региона. – Учитывая, что у нас продолжает действовать режим повышенной готовности, число пассажиров на судне не должно превышать 30 человек. Это позволит соблюдать необходимую социальную дистанцию. Соответствующая разметка также нанесена на причалах.

Как сообщается, приобрести билеты смогут только те пассажиры, у которых есть маски для защиты органов дыхания. В 16:00 судно отправится в Городец от причала № 10 напротив памятника Петру первому, а обратно в Нижний Новгород – в 20:00.

- Билеты на первый рейс можно приобрести прямо при посадке в судно, - сообщили в региональном правительстве. - Стоимость взрослого билета по тарифу «туда/обратно» составит 600 рублей, детского – 500. Стоимость билета в одну сторону - 300 и 250 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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