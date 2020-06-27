Виктор Лунин: «Социальные гарантии станут не благими намерениями, а конституционными нормами, обязательными для исполнения»

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:46:36+03:00

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По словам руководителя региональной общественной приемной Д.А. Медведева в Нижнем Новгороде, депутата Законодательного собрания Нижегородской области Виктора Лунина, в необходимости личного участия в голосовании его убеждают прошедшие два месяца работы региональной приемной.

- За это время, работая в дистанционном режиме, мы получили более 400 обращений. Причем 99 обращений связаны с решением социальных проблем. Речь идет об адресной материальной помощи, своевременной выплате пособий, обеспечении прожиточного минимума, оказании помощи старшему поколению, многодетным семьям, инвалидам. Более 70 обращений касаются взаимоотношений работодателя и работников, обеспечении трудовых прав, выплаты заработной платы, налогообложения, - рассказал Виктор Лунин. - Понятно, что многие проблемы обострились в период пандемии. Однако, с другой стороны, ситуация буквально обнажила недостатки работы без трудовых договоров, «серых» схем оплаты труда, не оформленной самозанятости. Считаю, что решение многих вопросов предусмотрено поправками в Конституции, за которые предстоит голосовать.

По мнению депутата, эти изменения позволят законодательно закрепить те решения, которые сегодня зачастую зависят от настроения и «прочтения» тех или иных нормативных документов чиновниками.

- Такие социальные гарантии, как оплата труда не менее прожиточного минимума, индексация пенсии не реже одного раза в год, индексация социальных пособий – станут не благими намерениями, а конституционными нормами, обязательными для исполнения, - полагает Виктор Лунин.

ИСТОЧНИК KP.RU