Иван Калмыков: «Большинство моих знакомых выбрали электронное голосование по поправкам в Конституцию»

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:32:42+03:00

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По словам секретаря научного консультанта НРО ВОД «Волонтеры Победы», кандидата исторических наук Ивана Калмыкова, большинство его знакомых выбрали электронное голосование по поправкам в Конституцию России.

- Первого июля у меня день рождения, поэтому я решил проголосовать заранее, - рассказал Иван Калмыков. - Сегодня готовлюсь участвовать в электронном голосовании – это безопасно, хотя я не склонен, как и многие, к каким-то паническим настроениям из-за пандемии. Но если есть такой удобный вариант, почему бы его не опробовать? Он предоставляет большую свободу выбора времени, места голосования. Мобильность, доступность, сокращение контактов с посторонними людьми в сложной эпидемиологической обстановке – все это, безусловно, является преимуществом голосования в онлайн-формате. И вообще мне интересен этот новый способ голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU