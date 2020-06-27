Анастасия Седова: «Мы живем в государстве, которое думает о людях»

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:19:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Процедура электронного голосования по поправкам в Конституцию России хорошо продумана. В этом уверена чемпионка России и мира по лыжным гонкам, бронзовая медалистка Олимпийских игр, молодая мама Анастасия Седова (Кулешова).

- Я благодарна тем людям, которые внедрили процедуру электронного голосования, - отметила Анастасия Седова. - Электронное голосование – это очень удобно, особенно для меня, молодой мамы, у которой нет свободного времени. Очень классно, что мы, жители Нижегородской области, имеем такую возможность. Всё-таки мы живём в государстве, которое думает о людях. И, конечно же, благополучие нашей страны напрямую зависит от благополучия ее граждан. Поэтому я считаю, что каждый обязан привнести свой вклад в изменения в нашей стране, чтобы она и в дальнейшем процветала.

ИСТОЧНИК KP.RU