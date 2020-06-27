Юлия Крузе: «Многообразие способов голосования по поправкам к Конституции – это огромный плюс»

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:15:21+03:00

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Многообразие способов голосования по поправкам к Конституции – это огромный плюс. Можно впервые проголосовать дистанционно, через электронную платформу. В этом уверена кандидат юридических наук, доцент Нижегородского института управления РАНХиГС, председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода первого созыва Юлия Крузе.

- Например, я работаю сейчас на удалёнке, живу за городом, и раньше мне пришлось бы ехать на голосование через большие пробки. А так я буду голосовать дистанционно. Как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло», - уверена Юлия Крузе. - Для тех же, кто захочет прийти проголосовать очно, приняты все меры эпидемиологической безопасности. Выдаются всем средства индивидуальной защиты и средства дезинфекции, введены ограничения по количеству людей, находящихся одновременно в помещении для голосования и пр. Нижегородская область к проведению голосования готова.

ИСТОЧНИК KP.RU