2020-06-27T15:03:24+03:00
Общество

Валентина Цывова: «Противоэпидемический режим на избирательных участках полностью соблюдается»

Член Общественной палаты прокомментировала голосование по поправкам
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан Валентина Цывова оценила меры по снижению риска распространения коронавирусной инфекции, применяемые на избирательных участках Нижегородской области.

- Я голосовала на избирательном участке в Автозаводском районе, при входе волонтеры предлагают надеть защитную маску и перчатки, предоставляют их в случае необходимости, - отметила Валентина Цывова. - Затем руки в перчатках обрабатываются, избирателю представляется индивидуальная ручка. Паспорт человек предъявляет, не передавая в руки сотрудникам участковой комиссии. Важно, что вход и выход с участка разобщены, это помогает избежать пересечения потоков избирателей. На участке работало шесть общественных наблюдателей, все они находились на дистанции 1.5-2 метра друг от друга.

По словам Валентины Цывовой, аналогичную информацию ситуационный центр Общественной палаты получает и от общественных наблюдателей, работающих по всему региону, что позволяет сделать вывод, что процедура голосования проходит в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Центризбиркома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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