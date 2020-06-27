2020-06-27T14:55:35+03:00
Общество

Александр Прудник: «Жителям страны предложили разнообразные формы голосования по поправкам в Конституцию»

Нижегородский социолог прокомментировал голосование по поправкам в Конституцию
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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25 июня стартовало голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. По словам социолога Александра Прудника, в этот раз у наших граждан есть больше, чем обычно, вариантов для волеизъявления, что позволит обеспечить приемлемую явку.

- В числе прочих новшеств у жителей появилась возможность проголосовать, не заходя на избирательный участок. Я лично сегодня видел, что во дворе внутри квартала был поставлен стол, рядом с которым находились представители избирательной комиссии, одетые с соблюдением всех мер антивирусной защиты, и обеспечили возможность желающим проголосовать по поправкам к Конституции, - поделился он. - В числе прочих новшеств у нижегородцев появился вариант проголосовать, не заходя на избирательный участок, то есть, через электронным способом. Ситуация, связанная с коронавирусом, непростая, потому руководству региона приходится действовать в экстремальных условиях и находить действенные решения.

Александр Прудник напомнил, что в условиях нынешней борьбы с коронавирусом внимание людей переключено на заботу о своем здоровье и на решение экономических проблем, вызванных пандемией, а также на принимаемые для ее сдерживания меры. Поэтому были задействованы дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить достойное число пришедших на избирательные участки.

- Намеченные изменения в Конституции имеют значение не только сами по себе. «Очень важно то влияние, которое они окажут в дальнейшем на политическую систему. Имеет значение не только юридическая сторона вопроса, но и легитимизация изменений, причем как внутри страны, так и для мирового общественного мнения. А это невозможно без участия широких масс населения в голосовании за внесение изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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