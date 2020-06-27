Анна Малиновская: «Процесс голосования по поправкам в Конституцию занял у меня всего пару минут»

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:31:42+03:00

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Член Общественной палаты Нижегородской области, руководитель штаба регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Нижегородской области Анна Малиновская свой выбор в отношении поправок в Конституцию сделала электронным способом. О своем опыте она рассказала нижегородцам.

- Проголосовала электронным способом. Очень удобно, что у жителей Нижнего Новгорода есть такая возможность! Заранее подавала заявление, быстро пришло подтверждение. Сам процесс голосования занял всего пару минут, - рассказала Анна Малиновская.- Мы – участники исторического события! Я считаю, что очень важна тема сохранения памяти, преемственности в развитии российского государства, защиты исторической правды, значения подвига народа при защите Отечества. Нам ли, на родине Козьмы Минина, этого не осознавать!

Напомним, в Нижегородской области можно проголосовать за поправки в Конституцию двумя способами: на избирательном участке и дистанционно через портал госуслуг

ИСТОЧНИК KP.RU