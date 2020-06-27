Андрей Нестеренко «Голосование за поправки в Конституцию — это путь к развитию нашей государственности»

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:06:37+03:00

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Член регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Андрей Нестеренко прокомментировал важность поправок в Конституцию РФ. По его словам, ему сложно из всех поправок выделить одну, наиболее значимую.

- Вряд ли какие-то из предлагаемых изменений в Конституцию могут быть несущественны, - отметил Андрей Нестеренко. - Например, поправка о двойном гражданстве депутатов. Очень здравая и правильная мысль, что наши законодатели не должны иметь гражданства любого другого государства. Уж если ты живешь в стране и работаешь в ее интересах, то другой Родины, в широком понимании этого слова, у тебя быть не может. Иначе чьи права ты защищаешь - граждан какой страны? Можем ли мы доверять таким депутатам, и достойны ли они статуса народного избранника?

По словам члена регионального штаба ОНФ, не менее важны поправки о доступной медицине и о статусе русского языка. Тем более, что все изменения в основной закон касаются экономического, политического, морально-нравственного устройства государства.

- Однозначно, что нынешнее голосование за поправки в Конституцию — это путь к развитию нашей государственности, - уверен Андрей Нестеренко. - Возможно, путь непростой, но необходимый. К нашей огромной стране неприменимы зарубежные «лекала», тем более что мировое сообщество не всегда дружелюбно настроено к России. Нашу судьбу можем и должны решить только мы сами!

ИСТОЧНИК KP.RU