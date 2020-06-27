2020-06-27T11:03:06+03:00
Общество

Андрей Жильцов: «Дистанционное голосование — очень удобный формат»

Руководитель регионального Центра добровольчества прокомментировал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Руководитель Центра добровольчества Нижегородской области Андрей Жильцов выбрал для голосования по поправкам в Конституцию дистанционный формат. Чтобы выразить свое мнение, ему понадобилось минимум времени и несколько кликов на компьютере.

- Голосовать по поправкам в Конституцию России дистанционно я решил сразу, как только узнал о такой возможности, - рассказал Андрей Жильцов. - Онлайн-формат для меня - самый удобный, с учетом моей занятости и текущей эпидемиологической ситуации. Через портал Госуслуг, где у меня уже была учетная запись, я подал заявку, дождался смс-подтверждения. Это кстати, единственный раз, когда на ожидание ушло некоторое время, о чем портал меня заранее любезно предупредил. Сегодня, когда участвовал в дистанционном голосовании, сделать пришлось всего пару кликов. Все очень просто и понятно - открыл бюллетень, нашел нужную графу для голосования, кликнул. Получил сообщение: «Спасибо, ваш голос учтен». Думаю, в системе разберется каждый.

По словам Андрея Жильцова, такой формат выбрало большинство его коллег. И решающим фактором было удобство. Тем более, что для молодежи это еще и более привычный формат.

- Как отец троих детей могу подтвердить, что большая часть жизни юного поколения проходит в Интернете, - отметил Андрей Жильцов. - Если мы хотим учитывать мнение и голоса нашей молодежи, онлайн-голосование обязательно должно быть. Плюс электронных выборов еще и в том, что меньше хлопот с открепительными талонами и другими бумагами. Голосовать можно везде, где есть Интернет. В то же время значительная часть людей воспринимает выборы, как праздник. Для них приход на избирательный участок — важное событие. Думаю, система, которая объединяет разные форматы голосования, способна охватить наибольшее число людей и дает им больше возможностей для волеизъявления

ИСТОЧНИК KP.RU

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Андрей Жильцов: «Дистанционное голосование — очень удобный формат»
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