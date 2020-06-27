2020-06-27T10:25:14+03:00
Общество

В Нижегородской области снизились цены на куриные яйца, лук и капуста

Одновременно с этим подешевели сахар, пшеничная мука и свинина
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области подешевели куриные яйца, лук и капуста. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- За период с 15 по 22 июня 2020, по данным службы статистики, средняя цена на капусту снизилась на 5,5%, - говорится в сообщении. – Лук подешевел на 7,6%, куриные яйца – на 1,1%. Одновременно с этим за последнюю неделю снизились цены на сахар, пшеничную муку и свинину.

Впрочем, не обошлось и без повышений. За эту же неделю подорожали куриное мясо, яблоки и подсолнечное масло.

- Нельзя не отметить роль регионального УФАС в контроле за ценами на товары первой необходимости, - ранее отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Необоснованное завышение цен недопустимо, поэтому нужно усилить контроль за ценами.

К слову, ранее сообщалось, что цены на продуктовые наборы в Нижегородской области ниже, чем в большинстве регионов ПФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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