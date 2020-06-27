Почти 375 тысяч нижегородцев протестированы на коронавирус

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:55:54+03:00

Только за минувшие сутки сдали анализы свыше шести тысяч человек

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По данным на 27 июня 2020 года, в Нижегородской области тесты на коронавирус сдали почти 375 тысяч человек. Только за минувшие сутки тестирование прошли 6 197 нижегородцев. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- За сутки средний показатель тестирования в регионе вырос на 1,7% и достиг показателя в 11 702 человека на 100 тысяч населения, - отметил Глеб Никитин. – А средний охват за неделю составляет 203,2 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 210 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших достигло 16 624 человек. Одновременно с этим продолжает расти число выздоровевших. Только за сутки из больниц были выписаны 387 человек. По последним данным, больше половины всех заболевших уже выздоровели. Тем не менее, в регионе сохраняются ввысоке объемы тестирования.

- Наибольшее число анализов сейчас исследуется лабораториями Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД», - напомнил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU