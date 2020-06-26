В Нижнем Новгороде мужчина упал с Мызинского моста
Трагедия сегодня произошла на одной из главных транспортных артерий Нижнего Новгорода – с Мызинского моста упал мужчина. Первыми об этом в службу в «112» сообщили очевидцы происшествия.
- Сообщение о трагедии поступило от очевидцев в 12:15 26 июня, - подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели и водолазный расчет. Водолазы прочесали дно реки. Спасательные работы продолжались в течение нескольких часов, однако отыскать тело мужчины не удалось. В настоящее время поиски мужчины прекращены.
По неподтвержденной пока информации, мужчина погиб. Ничего о личности погибшего мужчины пока неизвестно.
Более подробной информации по данному инциденту пока нет. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за появлением новых сообщений.
Напомним, ранее мы писали, что водолазы обнаружили в реке тело водителя «Рено», вылетевшего с набережной в реку. В тот раз трагедия произошла в районе Нижегородского цирка.
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ИСТОЧНИК KP.RU