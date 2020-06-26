В Нижегородской области создадут рабочую группу по вопросам взаимодействия сельхозпроизводителей и ритейлеров

26 Июнь 2020 2020-06-26T19:05:42+03:00

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Чтобы поддержать агропромышленный комплекс Нижегородской области планируется увеличить долю нижегородской продукции на прилавках сетевых магазинов. Для этого в регионе собираются создать рабочую группу по вопросам взаимодействия сельхозпроизводителей и ритейлеров. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян по итогам совещания сельхозпроизводителей с сетевыми магазинами.

- Сейчас доля нижегородской продукции в крупных магазинах варьируется от 6% до 60% - все зависит от вида продукции, - пояснил Андрей Саносян. – Это говорит о том, что многие местные продукты питания так и не попадают на прилавки, хотя в регионе производится достаточно мяса, овощей, мясных продуктов и напитков. Многие компании готовы еще увеличить объемы производства.

По словам заместителя губернатора, нижегородские аграрии довольно часто сталкиваются с отсутствием обратной связи от ритейлеров.

- Другими словами, торговые сети не давали никакого ответа на предложения о поставках, - пояснил Андрей Саносян. – Или же с ответом затягивали, а то и вовсе давали необоснованный отказ. Некоторые производители рассказывают о том, что им предлагали продавать товар ниже себестоимости.

Как сообщается, сейчас регионально правительство подумывает о создании крупного логистического центра в Нижегородской области. Там будет аккумулироваться вся сельскохозяйственная продукция нижегородских производителей, в том числе и фермерских хозяйств. Одновременно с этим при правительстве Нижегородской области будет создана рабочая группа по вопросам взаимодействия нижегородских сельхозпроизводителей и ритейлеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU