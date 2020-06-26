В работе нижегородских избирательных участков приняли участие «Волонтеры Конституции»

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:28:27+03:00

Изменить размер текста: A A

С 15 июня по 1 июля 2020 года активисты всероссийского добровольческого корпуса «Волонтеры Конституции» начали работу во всех российских регионах. По всей стране добровольцами на голосовании стали свыше ста тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Эти выборы из-за пандемии проходят в непривычном формате, - напомнил председатель УИК 2616 Приокского района Павел Дедиченко. – Поэтому здесь особенно важна помощь волонтеров. Что они здесь делают? Встречают людей на участке, измеряют у них температуру и выдают средства индивидуальной защиты. При необходимости помогают добраться до участка маломобильным гражданам. В общем, делают все, чтобы комиссия могла спокойно работать. К примеру, на нашем участке они помогли установить оборудование.

Как сообщается, в Нижегородской области участниками «Волонтеров Конституции» вступили свыше тысячи представители различных общественных организаций. К слову, в Нижегородской области работают 2169 постоянных и 11 временных избирательных участков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU