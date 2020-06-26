2020-06-26T16:49:44+03:00
Общество

В Нижегородской области пройдут пробные экзамены в рамках подготовки к ЕГЭ

Будет отработан сценарий проведения экзаменов с соблюдением требований Роспотребнадзора
Елена ЛАЗАРЕВА
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29 и 30 июня в Нижегородской области в рамках подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) пройдут пробные экзамены по английскому языку и географии. Экзамены пройдут без выпускников.

Пробный экзамен по английскому языку пройдет 29 июня в 63 школах региона. Будет отработан механизм проведения устной части экзамена – раздел «Говорение», печать контрольно-измерительных материалов в аудиториях, сканирование экзаменационных работ в штабе ППЭ. Тренировочный экзамен по географии пройдет 30 июня во всех 92 региональных пунктах проведения экзаменов.

Механизм проведения ЕГЭ с соблюдением всех требований Роспотребнадзора будет отрабатываться в течение двух дней.

Напомним, важное нововведение этого года – все экзамены школьники будут сдавать в своих муниципалитетах. Кроме того, увеличивается количество аудиторий, которые будут задействованы при проведении экзаменов. Всего предусмотрено 1068 аудиторий, что на 74 больше, чем в предыдущем году. Теперь рассадка сдающих ЕГЭ будет проводиться с учетом социальной дистанции в 1,5 метра.

Отметим, ежедневно с 15 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, в регионе работает горячая линия по проведению единого государственного экзамена. Задать все интересующие вопросы можно по телефону: 8 (831) 433-99-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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