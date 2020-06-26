2020-06-26T16:54:29+03:00
Общество

Крупная свалка химотходов обнаружена в Нижегородской области

Ведется административное расследование
Елена ЛАЗАРЕВА
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Свалка представляет собой более 70 двухсотлитровых бочек и около 40 канистр с различными химическими жидкостями. ФОТО: РосприроднадзорСвалка представляет собой более 70 двухсотлитровых бочек и около 40 канистр с различными химическими жидкостями. ФОТО: Росприроднадзор
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В Володарском районе Нижегородской области обнаружена свалка химических отходов. Об этом сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу.

По данному факту возбудили административное расследование. Несанкционированную свалку нашли в лесополосе у поселка Золино, на место выезжали сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. Свалка представляет собой более 70 двухсотлитровых бочек и около 40 канистр с различными химическими жидкостями. Часть емкостей разгерметизировалась и содержимое вылилось на землю.

На данный момент специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» отобрали пробы, чтобы установить класс опасности отходов, и пробы почвы, чтобы оценить нанесенный ими ущерб.

По результатам административного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности. Материалы будут направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер, сообщает источник. Как сообщает министерство экологии Нижегородской области, свалку химотходов в Володарском районе ликвидируют ко 2 июля. На данный момент участок огражден и находится под охраной. Кроме того, заключен договор на вывоз химических отходов для их последующей утилизации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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