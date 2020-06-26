Денис Москвин: «Гражданский долг каждого человека - выразить свое мнение по предлагаемым поправкам»

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:29:29+03:00

Депутат Государственной Думы Денис Москвин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

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Свое мнение по поводу поправок в Основной закон страны выразил депутат Государственной Думы РФ Денис Москвин, проголосовавший на избирательном участке в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.

«Решение голосовать именно на избирательном участке было принято мной осознанно. Важно лично оценить, как в период пандемии организована процедура голосования. Убедился, что она полностью безопасна, соответствует всем требованиям, предъявляемым Роспотребнадзором. Нижегородцы, которые придут на избирательные участки, совершенно ничем не рискуют», - рассказал Денис Москвин.

По словам депутата Госдумы, Конституция является основополагающим документом для страны. На Общероссийское голосование вынесено более 200 поправок.

«Значение данной процедуры сложно переоценить. Конституция — это фундаментальный документ, и гражданский долг каждого человека - выразить свое мнение по предлагаемым поправкам, проголосовав либо за, либо против. Поправки затрагивают большое количество значимых аспектов, начиная от установления статуса русского языка государствообразующим, признания культуры России уникальным наследием и заканчивая запретом действий, направленных на изменение границ Российской Федерации. Необходимо на законодательном уровне закрепить те изменения, которые произошли за последние десятилетия и стали органичным продолжением в развитии нашей страны», - отметил Денис Москвин.

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ИСТОЧНИК KP.RU