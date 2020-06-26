2020-06-26T15:20:55+03:00
Общество

С 1 июля в Нижегородской области вырастут тарифы на электроэнергию

Жители деревень и квартир с электроплитками будут оплачивать электричество по сниженному тарифу
Елена ЛАЗАРЕВА
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Тарифы на электроэнергию в регионе вырастут более чем на 3% с 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ТНС энерго НН» со ссылкой на решение Региональной службы по тарифам (РСТ). В целом повышение составит 3,5%.

Одноставочный тариф для жителей муниципалитетов, проживающих в квартирах и частных домах с газовыми плитами, составит 3,84 рубля за кВт*ч. Напомним, на данный момент этот тариф составляет 3,71 рубля за кВт*ч. Этот тариф будет действовать на электроэнергию, потребленную в пределах социальной нормы. Элетроэнергия, которую потратят нижегородцы сверх социальной нормы, будет стоить им 6,7 6,70 рублей за кВт*ч. Сейчас этот тариф составляет 6,45 рубля за кВт*ч.

Жители Нижегородской области, проживающие в селах или в домах с электроплитками, будут оплачивать электроэнергию по сниженному тарифу, сообщает источник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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