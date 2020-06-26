Денис Миронов: «Поправки в Конституцию о науке – это законодательный прогресс»

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:11:48+03:00

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Директор Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области (ЦСМ Росстандарта) Денис Миронов уверен в необходимости изменений в Конституцию:

– Основной документ страны принимался 27 лет назад. С тех пор изменилось буквально все – экономика, геополитика, общество, технологии… Между Россией 90-х и сегодняшней страной - такая же пропасть, как между уличным таксофоном и смартфоном-флагманом. Мы, нижегородцы, даже голосовать теперь можем через Интернет. Разве мог кто-то представить такое в годы создания Конституции? Все обновилось – кроме законодательной сферы. А ведь Конституция должна отражать современные реалии, а не вынуждать нас жить по устаревшим законам.

Все поправки отражают веяния времени, но особо актуальными, даже знаковыми, считаю те, что касаются статуса науки в нашей стране. Я несколько лет курировал вопросы экономического развития, промышленности и инноваций в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве и видел, насколько большого прогресса добились российские ученые в последние годы. А поправки о науке – это законодательный прогресс! Изменения гарантируют, что Правительство РФ обеспечит государственную поддержку научно-технологического развития страны, сохранение и приумножение ее научного потенциала. Да, сегодня мы уверенно лидируем во многих отраслях. Но в современных условиях жесткой международной конкуренции, в этой технологической гонке очень легко потерять титул чемпиона. Поэтому нужно всеми силами поддерживать отечественную науку, создавая ей условия, при которых наконец-то прекратится «утечка мозгов» на Запад.

Не столь важно, каким образом принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию – по старинке, придя на избирательный участок, или прогрессивно щелкнув клавишей мышки. С внесением поправок в Основной документ страны российская отрасль инновационных разработок получит мощнейший импульс для развития - с опорой на государственную поддержку и сотрудничество. А это, определенно, – шаг в будущее!

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ИСТОЧНИК KP.RU