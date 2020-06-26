Александр Егоров: «Вариант «не голосовать» – заведомо проигрышный»

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:06:09+03:00

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Политолог, директор Центра стратегических инициатив Дзержинского филиала РАНХиГС Александр Егоров прокомментировал форматы голосования, которые доступны нижегородцам на Общероссийском голосовании за поправки в Конституцию РФ:

- Начиная со вчерашнего дня и до 1 июля будут достаточно напряженные дни как для избирательных комиссий, так и для других участников избирательного процесса. Система предложила большие новшества, и нужно понять, насколько адекватно они отражают потребности и настроения населения России.

То разнообразие способов голосования, которое предложено российским избирателям, имеет больше позитивных моментов, чем негативных. Ключевой положительный момент – наличие выбора. Человек может проголосовать дома, в больнице, на рабочем месте или на даче и внести свою лепту в решение достаточно серьезного вопроса, высказавшись за или против поправок в Основной закон страны.

Думаю, большое число людей выберет дистанционный вариант голосования. Я поинтересовался планами коллег, и оказалось, что около половины будут голосовать дистанционно, а остальные либо решили не голосовать, либо – в основном, это люди старшего возраста, – выбрали привычный вариант визита на избирательный участок. Протяженный период, выделенный на голосование по поправкам, позволит свести к минимуму контакты между избирателями, что сегодня особенно важно.

Считаю, что вариант «не голосовать» – заведомо проигрышный. Нужно каждому четко определиться: «за» или «против» поправок, чтобы по итогам общенародного голосования всем стало понятно, как, по мнению большинства россиян, должно развиваться наше государство дальше – и с юридической, и с политической точки зрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU