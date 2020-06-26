2020-06-26T13:27:47+03:00
Общество

Продлен прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества – 2020»

Победители регионального конкурса смогут принять участие в федеральном проекте «100 лучших товаров России
Эльвира ОСИПОВА
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Прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества – 2020» продлен до 1 августа 2020 года в связи с проведением комплекса мероприятий по минимизации рисков заражения коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

По данным ведомства, победители регионального конкурса в дальнейшем смогут принять участие в федеральном проекте «100 лучших товаров России».

Компания-производитель, удостоенная высокой оценки в конкурсе «Нижегородская марка качества», получает право маркировать свою продукцию фирменным знаком, использовать информацию о дипломе на товар или услугу в рекламных материалах, в СМИ, на официальных бланках и при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках.

«Логотип конкурса на упаковке для покупателей является свидетельством высокого качества товара или услуги. Чтобы получить право маркировать продукцию логотипом конкурса, компания соглашается на добровольную сертификацию. Заявки поступают как от предприятий, которые уже принимали участие в конкурсе в 2019 году, так и от организаций, намеренных участвовать впервые. Это говорит о доверии к конкурсу, как к эффективному инструменту продвижения», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Конкурс проводится в двух товарных группах: продукция и услуги. Региональная комиссия конкурса выберет лучшие товары и услуги в следующих номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения.

«Для того чтобы поддержать нижегородские предприятия и организации в условиях современной реальности, участие в конкурсе «Нижегородская марка качества-2020» проводится бесплатно. Подробная информация — на сайте nncsm.ru, в разделе «Конкурсы», — сообщил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Ссылка на страницу конкурса: https://nncsm.ru/o-czentre/konkursyi/nizhegorodskaya-marka-kachestva/. Заявки на участие и копии документов принимаются по электронной почте: Nmk@nncsm.ru. По вопросам участия необходимо обращаться по телефонам: 8-800-200-22-14 (доб. 329); 8-920-07-44-100.

ИСТОЧНИК KP.RU

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