2020-06-26T13:09:16+03:00
Общество

Ушел в отставку глава администрации Арзамасского района

Василий Демин покинул пост 23 июня
Елена ЛАЗАРЕВА
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Глава администрации Арзамасского района Василий Демин ушел в отставку. Об этом сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков на своей странице в социальной сети.

Согласно информации, Демин покинул свой пост 23 июня по собственному желанию. В этот же день его отставку одобрило Земское собрание.

Щелоков отметил, что Демин сам принял решение покинуть свой пост и подчеркнул, что мэр и глава администрации Арзамасского района всегда работали в тесной связке. Также Щелоков выразил надежду, что и с новым главой района удастся сохранить взаимодействия.

Исполняющим обязанности главы района стал Владимир Ершов. До 2018 года Ершов занимал пост первого заместителя мэра.

Сейчас временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Владимир Ершов, который ранее был замом Демина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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