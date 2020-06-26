2020-06-26T12:25:34+03:00
Общество

Для восстановления нижегородского Литературного музея будет создан благотворительный фонд

Музей пострадал от пожара 25 июня 2020 года
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Нижнем Новгороде будет создан благотворительный фонд помощи в восстановлении Литературного музея имени Горького. Напомним, пожар в Литературном музее вспыхнул вчера вечером, 25 июня. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. В тушении принимали участие 16 пожарных расчетов. Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин призвал городских депутатов и всех неравнодушных нижегородцев принять участие в восстановлении Литературного музея. Об этом сообщает пресс-служба Городской Думы.

Координаты благотворительного фонда будут объявлены на сайте городской Думы Нижнего Новгорода.

Справка «КП».

Здание Литературного музея имени Горького было построено в 1882 году на месте двух особняков архитектором Николаем Григорьевым для семьи Бурмистровых. После Октябрьской революции усадьбу передали в коллекцию художественных ценностей для организации музея. Литературный музей в этом здании был открыт в 1934 году. Здание входит в список ОКН регионального значения. На момент пожара в здании проходила реконструкция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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