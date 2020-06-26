2020-06-26T12:05:09+03:00
Общество

Председатель облизбиркома пригласила нижегородцев на голосование по поправкам в Конституцию

Дистанционное электронное голосование уже стартовало
Эльвира ОСИПОВА
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Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская пригласила жителей региона присоединиться к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.

В Нижегородской области уже стартовало дистанционное электронное голосование. Оно началось в 10:00 25 июня на портале 2020og.ru и завершится в 20:00 часов 30 июня.

Маргарита Красилевская подчеркнула, что «главным приоритетом при проведении голосования является обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан».

- В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране избирательная комиссия Нижегородской области до дня голосования и непосредственно в день голосования, 1 июля 2020 года, предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности и бесконтактности избирателей на избирательных участках, - заявила она.

На избирательных участках в дни голосования будут присутствовать волонтеры, которые будут измерять температуру участникам голосования, помогать маломобильным группам граждан, желающим прибыть на участок и проголосовать, а также гражданам с инвалидностью, помогая опустить бюллетень в ящик для голосования или воспользоваться комплексом обработки избирательных бюллетеней, соблюдая тайну голосования.

- Уважаемые избиратели, мы приглашаем вас принять участие во всероссийском голосовании, ведь для этого придумано достаточно способов, включая дистанционное электронное голосование! Конечно, в данной эпидемиологической ситуации именно этот способ будет самым безопасным, но мы создали все необходимые условия и предприняли все меры, чтобы другие способы голосования остались доступными для вас, дорогие избиратели! Голос каждого из вас очень важен для нашей страны и для нашего будущего, - отметила председатель избирательной комиссии Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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