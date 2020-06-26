2020-06-26T11:16:04+03:00
Общество

Зинаида Застелло:«Необходимо, чтобы у нас была Конституция, достойная Российского государства»

Зслуженный работник культуры РФ считает, что нужно исправить все недочеты, которые были допущены в действующей редакции
Инна БЕЛОВА
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Директор Центральной библиотечной системы Сормовского района, Заслуженный работник культуры РФ Зинаида Михайловна Застело рассказала о том, какие поправки в Конституцию РФ считает самыми значимыми:

- Для меня наиболее важные поправки в Конституцию связаны с семьей и детьми, потому что я уверена, что семья - это главное в жизни любого человека. И если семьям будут уделять больше внимания на государственном уровне, то у нас в стране будут хорошо образованные, счастливые и талантливые дети, из которых в дальнейшем вырастут отличные люди.

Почему важно принять участие в голосовании за поправки в Конституцию? Потому что Основной закон страны меняется нечасто. И сейчас как раз такой момент, когда нужно понять все недочеты, которые были допущены в действующей редакции, и их исправить. Необходимо, чтобы у нас была Конституция, достойная нашего Российского государства! – считает Зинаида Застело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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