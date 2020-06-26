2020-06-26T10:44:41+03:00
Общество

Прокуратура взяла на контроль выявление причин пожара в Литературном музее

Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров
Елена ЛАЗАРЕВА
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Установление причин и последствий пожара в Литературном музее имени А.М.Горького взяла на контроль прокуратура Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, серьезный пожар вспыхнул 25 июня в самом центре Нижнего Новгорода – на улице Минина. По роликам, снятым очевидцами, понятно, что горит значительная часть здания. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в тушении были задействованы 16 единиц техники. Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что восстановление сгоревшего литературного музея имени Горького возьмет на себя администрация Нижнего Новгорода. Также поддержка будет оказана со стороны регионального правительства.

К счастью, большинство экспонатов были вывезены из музея еще осенью прошлого года перед началом реставрационных работ. Оставшиеся в здании люстры XIX века пожарным удалось спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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